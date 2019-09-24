Перед выходными в МВД сообщили о задержании в Полтаве легенды бандитских 90-х-Самвела Мартиросяна по кличке Самвел Донецкий, которого подозревают в создании ресурсной базы мощной бандитской организации в Полтаве и наездах на бизнесменов по всей Украине с навязыванием по старинке "своей крыши" и жесточайшими пытками несогласных платить.

Однако местный суд хоть и взял его под стражу в минувшую пятницу, но определил денежный залог меньше миллиона гривен и лидер жестокой банды в этот понедельник чуть не вышел под залог.

Но, как рассказали "Стране" источники в МВД, на выходных Самвелу вручили подозрение по еще одному эпизоду вымогательства - у одного столичного чиновника в Киеве, которого избили у дома железными прутьями "орлы" криминального авторитета. И в понедельник вечером Самвел был снова арестован Печерским судом. На этот раз без права залога.

В свое время этот лидер одной из самых жестоких бандитских ОПГ держал в страхе всю Макеевку, а затем и Запорожье. Промышлял рэкетом, крышеванием рынков и даже морского порта в Запорожье. Методы выбивания денег у бизнесменов были самые жестокие - по словам оперативников члены банды в ход не стесняясь пускали кастеты, паяльники и другие оружия для пыток.

Был даже эпизод с обстрелом суда из автоматов, где рассматривали дело Самвела Мартиросяна. Бандитский путь Самвела оборвался в начале нулевых когда он схлопотал 14-летний тюремный срок за организацию вымогательств и пытки предпринимателей.

Вышел на свободу гораздо раньше срока и уехал в родную Армению. Но там был обвинен в убийстве и снова осел в Украине. При этом находясь в розыске Интерпола по инициативе МВД Армении, кошмарил предпринимателей в Полтаве,Одессе и Киеве, активно занимался рейдерством.

Его разработкой занималось Управление специальных расследований МВД. Только по одной из нынешних выдвинутых статей обвинения за создание преступной организации 60-летнему "дону Корлеоне"- Самвелу Донецкому грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Украине хотят ввести уголовную ответственность для носителей титула "вор в законе".

Кстати, в полиции насчитали в Украине 15 "воров в законе".