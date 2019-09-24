После того как президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев звонить в НАБУ, чтобы сообщать о случаях коррупции, а в Бюро уточнили, что их подследственность распространяется далеко не на все дела, соцсети начали обсуждать странный "флешмоб" главы государства.

Отметим, что НАБУ занимается уголовными правонарушениями, которые совершили высшие должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, и которые представляют угрозу национальной безопасности. Также условием подключения Бюро к делу является нанесение государству ущерба на сумму, начиная с 1 млн грн.

Кроме того, обращаться в НАБУ можно не только по номеру горячей линии, а и по стандартной или электронной почте, а также через форму на официальном сайте. Президент Владимир Зеленский 23 сентября предложил украинцам только звонить - при чем делать это в случае любых замеченных проявлениях коррупции вокруг.

После странного флешмоба, объявленного главой государства, журналист Михаил Ткач посвятил ему стих, который он опубликовал в Facebook.

"В НАБУ зазвонил телефон.

- Кто говорит?

- Слон.

- Откуда?

- От верблюда.

- Что вам надо?

- Меченого шоколада.

- Для кого?

- Для учителя сына моего.

- Это не наша подследственность!

А потом позвонил

Крокодил

И со слезами просил:

- Мой милый, хороший,

Закупили по завышенной цене калоши,

И для меня, и для жены, и для Тотоши.

- Это не наша подследственность!

А потом позвонили зайчатки:

- Нельзя ли нам не давать взятки?

А потом позвонили мартышки:

- Нам сто долларов сунули в книжку!

И такая дребедень

Целый день:

Динь-ди-лень,

Динь-ди-лень!

То тюлень позвонит, то олень.

Только трубку положили

Звонок!

- Кто говорит?

- Носорог.

- Что такое?

- Беда! Беда!

Бегите скорее сюда!

- В чем дело?

- Спасите!

- Кого?

- Бегемота!

- Жираф отдал под застройку болото...

- Это не наша подследственность!

Ох, нелегкая это работа -

Когда кто-то не знает

подследственность кого-то".

Скриншот: Facebook/ Mykhailo Tkach

Напомним, Совет общественного контроля за НАБУ заявил, что из-за объявленного Зеленским флешмоба ляжет горячая линия бюро.

Также мы писали, что хозяин "Розетки" раскритиковал законы Зеленского и его идею звонить в НАБУ.