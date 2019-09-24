Сегодня проходит очередной день Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда отправился и Владимир Зеленский. 

"Страна" изучила график выступлений лидеров государств в главном зале организации. Однако президента Украины среди них нет. 

Сегодня, с 16:00 до 21:45 по киевскому времени, слово возьмут главы стран в следующей последовательности:

  • Бразилия
  • США
  • Египет
  • Турция
  • Нигерия
  • Мальдивы
  • Катар
  • Швейцария
  • Хорватия
  • Боливия
  • Иордания
  • Республика Корея (Южная Корея)
  • Буркина-Фасо
  • Франция
  • Чили
  • Босния и Герцеговина

Следующая серия выступлений начнется сегодня в 22:00 и завершится в 4 утра завтрашнего дня по киевскому времени. Выступят лидеры таких стран: 

  • Ангола
  • Португалия
  • Руанда
  • Финляндия
  • Монако
  • Нигерия
  • Нидерланды
  • Аргентина
  • Латвия
  • Словакия
  • Казахстан
  • Польша
  • Конго
  • Лихтенштейн
  • Перу
  • Сенегал

делегация, состоящая из представителей таких стран: 

  • Италия, 
  • Испания, 
  • Новая Зеландия
  • Япония,
  • Великобритания, 
  • Марокко. 

Это означает, что если Владимир Зеленский и будет выступать, то не в главном зале, а в ходе так называемых общих дебатов, где слово могут брать также активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие лидеры мнений.

В минувшем году уже экс-президент Петр Порошенко также озвучивал речь на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи, среди других президентов. 

Что происходит на Генассамблее ООН - следите в нашей хронике событий

Отметим, что на завтра, 25 сентября, запланирована встреча Владимира Зеленского и Дональда Трамп. О чем будут говорить с президентом Украины в Нью-Йорке читайте в нашем материале

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