Зеленского, как и Порошенко, не включили в график выступлений лидеров стран на Генассамблее ООН
Сегодня проходит очередной день Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда отправился и Владимир Зеленский.
"Страна" изучила график выступлений лидеров государств в главном зале организации. Однако президента Украины среди них нет.
Сегодня, с 16:00 до 21:45 по киевскому времени, слово возьмут главы стран в следующей последовательности:
- Бразилия
- США
- Египет
- Турция
- Нигерия
- Мальдивы
- Катар
- Швейцария
- Хорватия
- Боливия
- Иордания
- Республика Корея (Южная Корея)
- Буркина-Фасо
- Франция
- Чили
- Босния и Герцеговина
Следующая серия выступлений начнется сегодня в 22:00 и завершится в 4 утра завтрашнего дня по киевскому времени. Выступят лидеры таких стран:
- Ангола
- Португалия
- Руанда
- Финляндия
- Монако
- Нигерия
- Нидерланды
- Аргентина
- Латвия
- Словакия
- Казахстан
- Польша
- Конго
- Лихтенштейн
- Перу
- Сенегал
делегация, состоящая из представителей таких стран:
- Италия,
- Испания,
- Новая Зеландия
- Япония,
- Великобритания,
- Марокко.
Это означает, что если Владимир Зеленский и будет выступать, то не в главном зале, а в ходе так называемых общих дебатов, где слово могут брать также активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие лидеры мнений.
В минувшем году уже экс-президент Петр Порошенко также озвучивал речь на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи, среди других президентов.
Что происходит на Генассамблее ООН - следите в нашей хронике событий.
Отметим, что на завтра, 25 сентября, запланирована встреча Владимира Зеленского и Дональда Трамп. О чем будут говорить с президентом Украины в Нью-Йорке читайте в нашем материале.