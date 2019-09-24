Сегодня проходит очередной день Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда отправился и Владимир Зеленский.

"Страна" изучила график выступлений лидеров государств в главном зале организации. Однако президента Украины среди них нет.

Сегодня, с 16:00 до 21:45 по киевскому времени, слово возьмут главы стран в следующей последовательности:

Бразилия

США

Египет

Турция

Нигерия

Мальдивы

Катар

Швейцария

Хорватия

Боливия

Иордания

Республика Корея (Южная Корея)

Буркина-Фасо

Франция

Чили

Босния и Герцеговина

Следующая серия выступлений начнется сегодня в 22:00 и завершится в 4 утра завтрашнего дня по киевскому времени. Выступят лидеры таких стран:

Ангола

Португалия

Руанда

Финляндия

Монако

Нигерия

Нидерланды

Аргентина

Латвия

Словакия

Казахстан

Польша

Конго

Лихтенштейн

Перу

Сенегал

делегация, состоящая из представителей таких стран:

Италия,

Испания,

Новая Зеландия

Япония,

Великобритания,

Марокко.

Это означает, что если Владимир Зеленский и будет выступать, то не в главном зале, а в ходе так называемых общих дебатов, где слово могут брать также активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие лидеры мнений.

В минувшем году уже экс-президент Петр Порошенко также озвучивал речь на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи, среди других президентов.

Что происходит на Генассамблее ООН - следите в нашей хронике событий.

Отметим, что на завтра, 25 сентября, запланирована встреча Владимира Зеленского и Дональда Трамп. О чем будут говорить с президентом Украины в Нью-Йорке читайте в нашем материале.