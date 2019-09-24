13 человек получили травмы в результате столкновения маршрутки "Богдан" и грузового автомобиля КрАЗ в Днепре. Авария произошла в 8:26 во вторник, 23 сентября. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

Уточняется, что ДТП случилось в утренний час пик на перекрестке улиц Запорожское шоссе и Динамо. При столкновении в автобусе оторвался один из поручней, а часть сидений сильно наклонилась вперед. У пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести. У троих - переломы. Людей госпитализировали в разные больницы Днепра.

По словам очевидцев, перед столкновением с маршруткой КрАЗ проехал на красный сигнал светофора. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Фото: dp.npu.gov.ua

Фото: dp.informator.ua

Напомним, на днях в Украине произошли сразу две дорожные трагедии, ставшие результатом столкновения маршруток и грузовиков. Одна из них случилась под Одессой, вторая - под Житомиром. В обоих ДТП погибли по 9 человек.

Ранее "страна" писала о том, что под Киевом три человека погибли под колесами припаркованного автобуса, в который врезался грузовик.