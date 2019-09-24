Украина не согласится на закрепление в Конституции особого статуса Донбасса. Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Уточняется, что на переговорах ТКГ в Минске ведутся споры вокруг самого понятия "особого статуса". Российская сторона и представители т.н. "ЛДНР" утверждают, что он должен быть равнозначным автономии или фактической федерализации и закреплен в Конституции. Киев трактует это понятие как "децентрализацию", которая не подразумевает конституционные поправки.

"Украина - суверенная и унитарная страна. Мы не допустим, чтобы посредством "особого статуса" кто-то извне мог влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наше политическое направление и наши альянсы. Это решения нашего народа, и мы не хотим, чтобы "особый статус" стал рычагом для давления на внутренние решения", - сказал Данилюк.

По его словам, Россия продвигает федерализацию Украины как "способ дестабилизировать и разорвать страну на части". "Наш ответ на это - нет. Это не пройдет", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, помощник Зеленского рассказал, что "формула Штайнмайера" ляжет в основу будущего закона по Донбассу.

Также мы писали, что нормандская четверка может заключить "крупное соглашение" не только по Донбассу, но и по газу.