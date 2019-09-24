Сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) арестовали американского военнослужащего, который собирался уехать в Украину, чтобы вступить в батальон "Азов" и воевать. Также он распространял экстремистскую информацию и обсуждал изготовление бомб с социальных сетях. Об этом в понедельник, 23 сентября, передает американский телеканал ABC News.

По данным следствия, Джаретт Ульям Смит в июле был переведен на военную базу Форт-Райли в Канзасе. В августе и сентябре он обсуждал в интернет-чате с агентом ФБР планы террористических атак на территории США, выбирая в качестве целей редакции крупных новостных агентств. Он также говорил о намерении убить активистов движения Antifa и претендента на пост президента от Демократической партии Бето О'Рука.

Теракт в редакции новостной компании он планировал совершить с помощью заминированного транспортного средства. В материалах дела упоминается, что Смит был знаком с гражданином США Крейгом Лэнгом, воевавшим в Украине вместе с "Правым сектором". Они обсуждали в социальной сети изготовление бомб.

По данным ABC News, Джаретту Ульяму Смиту уже предъявлено обвинение в распространении информации об оружии массового уничтожения.

Как сообщала "Страна", боевую группу неонацистов, которые воевали на Донбассе, задержали в Италии. В ходе расследования стало известно, что один из подозреваемых хранил арсенал оружия, которого могло хватить примерно на взвод солдат.

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А мы разбирались, зачем Ярош под эгидой "Правого сектора" комплектует отряды штурмовиков в каждой области Украины. Идея создания добровольческих парамилитарных подразделений националистами далеко не нова – после первой мировой войны в Германии были созданы "добровольческие корпуса" – фрайкоры, из участников которых позже были сформированы первые отряды штурмовиков СА (боевое крыло нацистской партии Гитлера).