В процессе подготовительного судебного заседание в уголовном производстве, обвиняемыми в котором являются экс-руководитель фракции от Партии регионов Александр Ефремов, а также бывшие народные депутаты этой же фракции Александр Стоян и от Коммунистической партии Украины Сергей Гордиенко, судьи определили, что данное дело не подсудно Высшему антикоррупционному суду (ВАКС). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Коллегия судей пришла к выводу, что уголовное производство не принадлежит к предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда", - сказал судья ВАКС, зачитывая решение во вторник.

В связи с этим в Апелляционную палату ВАКС будет подано представление для принятия решения о направлении дела в другой суд. В то же время, по решению апелляционной инстанции дело может быть вновь возращено в ВАКС.

Данное решение было принято в связи с тем, что 22 сентября вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми была разграничена подсудность относительно уголовных производств по коррупционным преступлениям между местными судами и ВАКС.

Во вторник утром началось подготовительное заседание в деле экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко. Во время заседания защита подсудимых заявили, что данное дело не является подсудным ВАКС. В свою очередь, прокуроры выразили уверенность, что дело может и должно рассматриваться в ВАКС.

После заслушивания аргументов сторон суд удалился в совещательную комнату, после чего заявил о безосновательности доводов прокуроров и объявил решение.

Защита подсудимых по результатам подготовительного заседания была удовлетворена решением суда.

Экс-руководителя фракции Партии регионов обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 УК - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, ч.5 ст.27 УК - соучастие в преступлении (пособничество), а также - ч.2 ст.366 УК - служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия (подделка официальных документов). Соучастников уголовного производства – экс-нардепов от Партии регионов и Компартии Украины - обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК.

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