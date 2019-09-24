Во вторник, 24 сентября, Хозяйственный суд Киева начал рассмотрение иска экс-акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи финучреждения от 21 декабря 2016 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд начал рассмотрение иска по существу и объявил перерыв до 1 октября. Заседание назначено на 14:00.

Напомним, национализация "ПриватБанка" произошла в декабре 2016 года. Мы подробно рассказывали о ее причинах. Также "Страна" сообщала, на каких условиях Коломойский отдал свое детище властям. Впрочем, позже экс-владельцы банка заявили о том, что национализация была проведена незаконно.

В конце февраля 2019 года хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6% и 16,5% акций "ПриватБанка", о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Однако судебные споры на этом не завершились. Например, в апреле Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева, а ответчиками заявил НБУ и ПриватБанк.