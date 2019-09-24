Завтра, 25 сентября, киевское Динамо и Мариуполь сыграют перенесенный матч 4-го тура чемпионата Украины. А накануне встречи, главный врач киевлян Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья Никиты Бурды, который получил травму в матче с Ворсклой в Полтаве.

"Никита травмировал коленный сустав в игровой ситуации. Комплексное обследование показало, что ему требуется диагностическое оперативное вмешательство в виде артроскопии коленного сустава. Во время этой процедуры будет поставлен окончательный диагноз, мы также будем знать степень и характер внутрисуставного повреждения, а также сроки восстановления, о которых будет сообщено позже. Артроскопическая операция планируется на следующей неделе в Испании в клинике профессора Рамона Кугата.

Остальные ребята практически все здоровы. Есть мелкие ушибы, на которые даже не стоит обращать внимание. Единственное исключение - не поедет на матч в Мариуполь Виталий Миколенко, ему дадут отдохнуть.

Все в строю, кроме Кадири, у которого, напомню, мышечная травма. Еще две недели он будет лечится, после чего начнется физическая реабилитация", - рассказал Леонид Миронов пресс-службе клуба.

Ранее "Страна" сообщала, что лучшим игроком 8 тура в УПЛ признали полузащитника Динамо, оформившего дубль Ворскле.