Замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрий Давтян опроверг слухи о своей отставке. Он сообщил, что не писал заявления об увольнении с должности и не собирается.

"Заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", - говорится на фб-странице Давтяна во вторник, 24 сентября. Он добавил, что Кличко "борется за свое политическое будущее, и тут уж не до сантиментов или мужского достоинства".

"Жаль, что мэр столицы нашего государства не смог противостоять внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян. Мой выбор – продолжать работать на благо киевлян", – написал Давтян.

23 сентября городской голова Киева Виталий Кличко на своей пресс-конференции сообщил, что попросил заместителей главы КГГА Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке. Мэр намерен подать соответствующие проекты представлений на увольнение в Кабинет министров. По словам Кличко, обязанности Давтяна и Спасибко распределены между другими заместителями, в том числе новым советником, бывшим резидентом Comedy Club Максимом Бахматовым.

Скриншот: facebook.com/davtyan.dmytro

Спасибко и Давтян были назначены заместителями главы КГГА в 2016 и в 2017 годах соответственно.