Диван, телевизор и библиотека. Депутатскую комнату на вокзале Киева заменят залом ожидания для военных
На центральном железнодорожном вокзале Киева появится зал ожидания для военнослужающих. Его переоборудуют из депутатской комнаты. Об этом сообщил на своей странице в сети глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
"Теперь могу официально подтвердить: депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих. Сегодня там идут последние подготовительные работы", - говорится в сообщении.
Как уточнил Кравцов, зал ожидания оборудуют всем необходимым для комфортного ожидания: диванами, телевизором, стиральной машиной, WI FI и камерами хранения, а также сделают библиотеку. По словам главы УЗ, зал заработает на следующей неделе.
"На очереди - депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре. Через несколько недель там тоже будут готовы принимать украинских военнослужащих", - добавил Кравцов.
Фото: facebook.com/ Євген Кравцов
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