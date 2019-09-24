На центральном железнодорожном вокзале Киева появится зал ожидания для военнослужающих. Его переоборудуют из депутатской комнаты. Об этом сообщил на своей странице в сети глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Теперь могу официально подтвердить: депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих. Сегодня там идут последние подготовительные работы", - говорится в сообщении.

Как уточнил Кравцов, зал ожидания оборудуют всем необходимым для комфортного ожидания: диванами, телевизором, стиральной машиной, WI FI и камерами хранения, а также сделают библиотеку. По словам главы УЗ, зал заработает на следующей неделе.

"На очереди - депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре. Через несколько недель там тоже будут готовы принимать украинских военнослужащих", - добавил Кравцов.

Фото: facebook.com/ Євген Кравцов

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