Жители неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей на сегодняшний день получили уже более 35 тысяч российских паспортов. Об этом со ссылкой на источник в МВД РФ пишет RT.

Уточняется, что помимо 35 тысяч российских паспортов жителям ОРДЛО было выдано 22 тысячи загранпаспортов. Всего российское МВД сообщило о более 87 тысячах заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поступивших от жителей Донбасса, в отношении 49 тысяч человек были приняты решения о приеме в гражданство.

Напомним, 14 июня стало известно, что жители ОРДЛО начали получать паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ, опубликованным 1 мая.

А в июле Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса. Паспортов "ДНР/ЛНР" уже не нужно.