Вчера, 23 сентября, в знаменитой миланской опере "Ла Скала" прошел футбольный Оскар. На церемонии The Best FIFA были названы лучшие футболисты, гол, команды и тренеры мира. Главный приз самого-самого игрока планеты получил Лео Месси.

Однако представители Украины не отдали за него ни одного голоса, как передает канал Футбол 1.

Победитель определялся путем голосования, в котором принимали участие тренеры и капитаны национальных сборных, а также представители национальных масс-медиа. Украину на церемонии The Best FIFA представляли Андрей Шевченко, Андрей Пятов и Артем Франков.

И вот как они проголосовали за лучшего игрока мира (фамилии указаны с первого места по третье - Ред.)

Андрей Пятов: Вирджил ван Дейк, Френки де Йонг, Мохаммед Салах,

Андрей Шевченко: Мохаммед Салах, Криштиану Роналду, Лионель Месси,

Артем Франков: Вирджил ван Дейк, Эден Азар, Мохаммед Салах.

Ранее "Страна" сообщала, что Месси заявил, что примет приглашение Роналду на обед.