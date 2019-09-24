Суд Европейского союза отменил персональные санкции, продолженные Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича в 2018 году, однако экс-президент продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года. Об этом говорится в решении суда ЕС общей юрисдикции, которое есть в распоряжении Европейской правды.

Так, в решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018 о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019 года. В то же время Виктор Янукович продолжает оставаться под действием европейских санкций до марта 2020 года, поскольку соответствующее решение Совета ЕС о продлении санкций в марте 2019 остается в силе.

Ранее пресc-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против Виктора Януковича за 2018-2019 годы.

Также адвокат сообщил, что Янукович собирается вернуться в Украину.