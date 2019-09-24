В среду, 25 сентября в Украине по-прежнему будет прохладно и солнечно. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Здесь все жалуются на небывалые холода, обзывают сентябрь ноябрем и говорят, что старожилы не припомнят... Всегда, всегда в Украине случаются в сентябре заморозки. Вообще, ранние заморозки даже приходят в наши широты и в августе", - написала Диденко.

Она напомнила, что по данным центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, метеорологическое лето в Киеве, которое началось 13 мая и завершилось 17 сентября, продолжалось 127 дней, то есть более четырех месяцев. Диденко отметила, что метеорологическое лето - это когда средняя суточная температура превышает +15 градусов.

"Другой вопрос, что мы мерзнем в неотапливаемых домах и офисах, но это уже не к атмосфере, а к другим соответствующим учреждениям", - написала синоптик.

По данным Натальи Диденко, 25 сентября в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западные регионы придет атмосферный фронт, который принесет дожди. В среду вечером они достигнут Винницкой и Житомирской областей.

По словам синоптика, ближайшей ночью заморозки ожидаются на севере и востоке Украины, на остальной территории +4...+9 градусов, на юге до +13 градусов. Днем в среду ожидается +14...+18 градусов, на северо-востоке +10...+14 градусов, на юге и местами на западе +15...+22 градуса.

Диденко отметила, что в Киеве 25 сентября осадков не ожидается. Ближайшей ночью +3...+5 градусов, в окрестностях города местами заморозки 0...-2 градуса, в среду днем ​​около +15 градусов. А в четверг, 26 сентября, в Киев придут дожди, днем ​​похолодает до +12 градусов.

"Чтобы не завершать на слезливой дождевой ноте, скажу, что выходные ожидается потепление. О дождях - потом и отдельно. А пока - холодно и солнечно", - подытожила Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик рассказала о заморозках в ночь на сдеру до -4 градусов.

Также мы публиковали прогноз погоды в Киеве на неделю с 23 по 29 сентября.