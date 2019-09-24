Обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины Андрея Медведько избрали в общественный совет НАБУ. Его фамилия фигурировала в списке претендентов на места двух членов совета, уволенных за непосещаемость. Интернет-голосование за кандидатов закончилось в 21:00 23 сентября.

Второе свободное место досталось представителю политсилы "Демократична сокира орди" Ивану Ясинскому.



Как сообщается на сайте НАБУ, официальные результаты голосования будут обнародованы 30 сентября.

Согласно Закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", Совет общественного контроля создается в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ.

Напомним, Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года во дворе многоэтажки, где он проживал. Обвиняемым в его убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский призвал украинцев сообщать о коррупции на горячую линию НАБУ.

Также мы сообщали, что НАБУ открыло дело против главы НБУ Смолия.