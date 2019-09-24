В субботу, 21 сентября 2019 года в возрасте 82 лет ушел из жизни первый и на текущий момент единственный летчик-космонавт ГДР, первый немец в космосе Зигмунд Йен (SIGMUND JÄHN). Об этом сообщается на фб-странице Клуба любителей космонавтики.

В ноябре 1976 года он стал одним из четырех полуфиналистов проводившегося в ГДР набора по программе "Интеркосмос-1". 10 ноября 1976 года прибыл в Звёздный городок (СССР) для прохождения третьего этапа отбора. 25 ноября 1976 года по результатам медицинского обследования и по решению национальной комиссии был назван одним из двух кандидатов на космический полет.

С декабря 1976 года приступил к занятиям и тренировкам в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина (СССР). Прошел полный курс подготовки к полету на космическом корабле "Союз" и орбитальной станции "Салют-6". Получил назначение в основной экипаж космического корабля "Союз-31" в качестве космонавта-исследователя.

26 августа – 3 сентября 1978 года – космонавт-исследователь космического корабля "Союз-31" (командир – Валерий Быковский (СССР)), совершил полет по программе 4-й экспедиции посещения орбитальной станции "Салют-6" (экипаж 2-й основной экспедиции: командир Владимир Ковалёнок, бортинженер Александр Иванченков (оба – СССР)) и по программе "Интеркосмос". Посадку совершил на космическом корабле "Союз-29". Продолжительность полета составила 7 суток 20 часов 49 минут.

Биография Зигмунда Йена

Родился 13 февраля 1937 года в городе Моргенрете-Раутенкранц (район Фогтланд, земля Саксония). В 1951-1953 годах изучал топографию в городе Клингенталь.

В 1955 году поступил на службу в Военно-воздушные силы Германской Демократической Республики (ГДР). В 1958 году закончил Высшее офицерское училище Противовоздушной обороны имени Франца Меринга. В 1966-1970 годах учился в Военно-воздушной академии имени Гагарина (СССР).

В 1976 году присвоено воинское звание подполковника ВВС ГДР.

В 1983 году получил степень доктора наук в Центральном институте физики Земли в Потсдаме (ГДР) по специальности "Дистанционное зондирование Земли".

В 1984 году присвоено воинское звание полковника ВВС ГДР, в 1986 году – генерал-майора ВВС ГДР.

В 1990 году, незадолго до воссоединения Германии, уволен из рядов Национальной народной армии ГДР.

В 1990-1993 годах работал представителем Германского центра авиации и космонавтики (DLR) и Европейского космического агентства (ESA) в России. 27 января 1998 года его имя было присвоено небесному телу 17737 Sigmundjähn.

С 2007 года был представителем ESA в ЦПК имени Гагарина в России.

Он был удостоен званий Летчика-космонавта ГДР, заслуженного военного летчика ГДР, Героя ГДР, Героя Советского Союза.

И получил следующие награды: Золотая Звезда Героя ГДР, Золотая Звезда Героя Советского Союза (СССР), орден Карла Маркса, орден Ленина (СССР), две медали "Братство по оружию", медаль "За заслуги перед ННА", три медали "За долголетнюю безупречную службу в ННА" (10, 15 и 20 лет), медаль "30 лет ННА", медаль "За заслуги в освоении космоса" (России).

Видео: youtube.com/SOVIET SPACE PROGRAM (Космическая программа СССР)

Зигмунд Йен. Фото: fotostrana.ru

Как сообщала "Страна", космический корабль "Союз МС-14" с роботом Федором на борту успешно приземлился в Казахстане. Антропоморфный российский робот Федор был создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. В экспедиции на МКС он собирал телеметрию и провел ряд экспериментов.

Напомним и космические фото Киева, Харькова и других городов, сделанные с борта Международной космической станции (МКС) российским космонавтом.