Во вторник, 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Так, в соответствии с законом о "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес" из УК будет исключена статья 205 о фиктивном предпринимательстве, которая является инструментом злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

"Таким образом, документ вводит более гуманную модель ответственности за уклонение от уплаты налогов, а также уменьшает административное давление на бизнес в Украине. Ожидается, что после отказа от карательного контроля за уклонением от уплаты налогов в нашей стране будет более благоприятная среда для предпринимателей", - сказано в сообщении.

Напомним, также Владимир Зеленский подписал изменения в закон "Об обороне Украины".

Кроме того, Зеленский поставил подпись под законом о "таможенном безвизе" с Евросоюзом.