Россия снова оказалась в эпицентре мощного допингового скандала. После того как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории допинг-проб, появилась информация о том, что Россию могут отстранить и от Олимпиады-2020 в Токио, и от Мундиаля-2022 в Катаре.

Об этом передает ВВС.

В WADA дали России трехнедельный срок для того, что бы подготовить и предоставить свои объяснения по поводу выявленных несоответствий.

"Есть доказательства того, что эти данные были удалены, - заявил председатель комиссии по соблюдению нормативных требований WADA Джонатан Тейлор. - Мы должны понять логику действий российских властей и как они будут это объяснять".

Напомним, что скандал вспыхнул после того, как WADA нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории допинг-проб. Это может привести к тому, что российская анидопинговая организация (РУСАДА) будет лишена всех полномочий.

А это, в свою очередь, грозит тем, что Россия будет лишена права на участие во всех международных соревнованиях, действующих по кодексу WADA, включая чемпионаты мира по футболу и Олимпийские игры.

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