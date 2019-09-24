Закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" ветирован президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из статуса законопроекта №1098 на сайте парламента.

"23 сентября возвращен с предложениями президента", - говорится в сообщении.

В принятом Радой предыдущего созыва еще в июне закон предусматривает положения о введении процедуры импичмента президента.

В частности, он свидетельствует, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады - коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.

Задачей комиссии является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента. Комиссия должна иметь доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным. Срок деятельности комиссии не должен превышать трех месяцев.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский подписал закон об импичменте президента. Также мы сообщали, что как Рада принимала закон об увольнении президента.

В тоже время без законодательного закрепления статуса следственной комиссии, сама по себе процедура импичмента главы государства под вопросом.