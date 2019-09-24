Президент США Дональд Трамп допустил, что стенограмма его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским может быть обнародована. Об этом он сказал журналистам в Нью-Йорке, передает корреспондент "ЕП". Также его ремарки опубликованы на сайте Белого дома.

"Это была очень хорошая беседа. Надеюсь, вы ее увидите, надеюсь, вы увидите ее в скором времени", - сказал президент США. Также добавил, что не считает обнародование разговора с лидером иностранного государства большим прецедентом.

При этом он отметил, что в зависимости от развития событий данная стенограмма может и не быть опубликована: "Может, вы ее (стенограмму) увидите, а может нет. В зависимости от того, что мы хотим сделать". Он также отметил, что накануне представители Украины решительно объявили, что "никакого давления не было (в связи с делом Хантера Байдена - Ред.)".

"Я не оказывал на них никакого давления. И знаете почему? Потому что они хотят делать правильные вещи. И они знают о коррупции. И они, наверное, знают, что Джо Байден и его сын коррумпированы. Они, видимо, это знают", - сказал Дональд Трамп.

Как пишет издание, на прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Напомним, мы ведем обновляемую хронику событий в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Олеся Медведева в "Ясно.Понятно блоге" разбиралась в обстановке накануне первого президентского визита Владимира Зеленского в США:

Видео: youtube.com/Страна.ua