Десять членов делегации РФ, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и поэтому не полетят в США. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН", - сказал Косачев и назвал случившееся возмутительной акцией, не имеющей оправданий.

В Москве сочли несостоятельными объяснения США о технических причинах отказа в визе.

"Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так", - сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами". "Документы, которые сдавали для оформления раньше, за пару месяцев до вылета, были возвращены с формулировкой "рано сдали". Что-то у ребят сломалось капитально", - заявила Захарова.

Стоит уточнить, что Константин Косачев находится под санкциями США с апреля 2018 года.

Напомним, "Страна" в онлайн-режиме следит за тем, что происходит на Генассамблее ООН.

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