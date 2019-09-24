Новый Трудовой кодекс, над которым сейчас работают депутаты от "Слуги народа", будет очень либеральным для работодателей и дискриминационным для наемных рабочих. Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, соответствующее видео опубликовано в Facebook.

"Мы уже заблокировали сегодня такой триумфальный поход Трудового кодекса, который был принят в первом чтении Радой предыдущего созыва, чтобы разблокировать в этой сессии внесение своего Трудового кодекса. И в течение 1,5-2 месяцев вы увидите Трудовой кодекс, который будет очень либеральным, too much либеральным для работодателя", - сказала Третьякова.

По ее словам, это делается для того, чтобы работодатели создавали как можно больше новых рабочих мест. Впрочем, Третьякова признает, что документ будет притеснять права наемных рабочих.

"Мы будем пытаться создать для вас, для бизнеса, очень простые и дешевые условия открытия и закрытия рабочего места - именно для того, чтобы вы создавали побольше таких рабочих мест в стране. Хотим, чтобы вы миллион таких рабочих мест создали на протяжении 5 лет. Но это означает, что мы будем немного "наезжать" на права и дискриминировать наемного рабочего. За это, мы думаем, бизнес должен включиться в пенсионную реформу второго уровня. И получив удешевление закрытия и открытия рабочих мест, немного уступить", - заявила Третьякова.

Видео: Facebook/ ФПУnews

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, как в "Слуге народа" переписывают Трудовой кодекс и что это значит для каждого работающего украинца.

Так, эксперты говорят, что законодатели прислушиваются прежде всего к представителям крупного бизнеса и западных компаний. Вероятно, в новом КЗоТе больше всего перепишут пункты об увольнении и уволить сотрудника станет гораздо легче. Второй блок, который могут "упростить", – социальная защита (больничные, декретные и прочее), а также размер оплачиваемого отпуска (сейчас – 24 дня в году, причем у многих профессий он гораздо больше).

Презентация текста нового Трудового кодекса может состояться уже к концу сентября. Не исключено, что в целом документ примут уже в этом году, а со следующего он начнет действовать.

Также мы писали, что премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, зачем применяют новый Трудовой кодекс.