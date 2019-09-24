В Европейском суде отменили санкции, наложенные на Виктора Януковича в 2018-2019 годах. Его адвокаты намерены добиться привлечения к уголовной ответственности всех причастных к организации его политического преследования.

Об этом говорится на Facebook-странице пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира во вторник, 24 сентября.

"Решение Европейского суда от 24 сентября 2019 г об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 гг является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В.Ф.Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так в Европейском Союзе", - отмечается в опубликованном сообщении. При этом он не уточнил, какой именно Европейский суд принял такое решение.

Вместе с тем, Кирасир выразил убеждение, что своим нынешним решением "Европейский суд окончательно подтвердил необоснованность ранее выдвигаемых обвинений политических оппонентов В.Ф. Януковича".

"Адвокаты президента Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости", - отмечается на фб-странице.

Скриншот: facebook.com/Юрий Кирасир

Власти ЕС 5 марта 2014 года ввели санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высших чиновников Украины. Впоследствии санкции ежегодно продлеваются, хотя со временем они были сняты с ряда лиц.

4 марта 2019 года в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС в соответствии с процедурой А (без обсуждения) власти Европейского Союза продлили еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов 12 людей.

Отметим, что сегодня утром появилась информация, что экс-президент намерен вернуться в Украину. По словам адвоката Януковича, защита сейчас старается сделать все для того, чтобы приговоренного за государственную измену бывшего главу государства по прибытии в Украину не посадили в тюрьму.

Как сообщала "Страна", согласно официальному ответу Генеральной прокуратуры Украины, Виктор Янукович не фигурирует в деле о "миллиардах Януковича". Также его адвокат уже более года пытается добиться обнародования всех документов данного уголовного дела, чтобы общественность узнала правду, а также будет добиваться привлечения к ответственности экс-генпрокурора Юрия Луценко за распространение заведомо ложной информации.

Напомним, что суд в Украине продолжает рассматривать апелляцию на приговор Виктору Януковичу. Новое заседание намечено на середину октября.