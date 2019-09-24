Шведская активистка, 16-летняя Грета Тунберг выступила на саммите ООН, посвященном проблемам изменения климата. Эмоциональная речь подростка произвела фурор. Тем более, что она в этот момент гневно посмотрела на Дональда Трампа.

Грета обрушилась с критикой на мировых лидеров, которые игнорируют проблему глобального потепления. Причем это уже не первое подобное выступление на международных площадках.

Впрочем, далеко не все в восторге от ее речей. Многие считают их позерством и попыткой укрепить "персональный бренд". С другой стороны, никто ярче Греты Тумберг не привлекал внимания всего мира к проблеме экологии.

"Страна" разбиралась, о чем Тунберг заявила в ООН и как на это отреагировали в Украине и мире.

Что сказала Грета Тунберг

Активистка выступила перед мировыми лидерами с эмоциональной речью. Она обвинила их в том, что они украли ее мечты и детство. Свою двухминутную речь она зачитала, подглядывая в конспект.

"Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна быть в школе на другой стороне океана. Но вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями", - сказала она

"Люди страдают. Люди умирают. Целые экосистемы разрушаются. Мы стоим на пороге массового вымирания, а вы лишь способны обсуждать сказочки о беспрерывном экономическом росте. Да как вы смеете? Распространена идея, что сокращение выбросов вполовину за 10 лет даст нам 50% шанс удержать глобальное потепление ниже отметки в 1,5 градуса Цельсия, за которой начнется необратимая цепная реакция, которую человечество не сможет контролировать.

Может быть, для вас 50% достаточно. Но в этом значении не учитываются переломные моменты, большинство необратимых циклов, дополнительное потепление из-за загрязнения воздуха, а также вопросы правосудия и справедливости. Помимо этого, эти значения опираются на предположение, что мое поколение и поколение моих детей сможет забрать из атмосферы сотни миллиардов тонн вашего CO2, используя технологии, которые сегодня только начинают развиваться. Для нас 50% риск недопустим - ведь нам придется жить с последствиями", - заявила Тунберг.

"Вы нас подводите. Будущие поколения смотрят на вас. И если вы нас подведете, мы никогда вам этого не простим".

Прогульщица по зову природы. Кто такая Грета Тунберг

Грета Тунберг - одна из самых известных эко-активистов. Ее уже называют самым влиятельным подростком мира. Она стала известной год назад, когда решила прогулять занятия в школе ради акции в защиту окружающей среды.

Она пришла к зданию шведского парламента и села с плакатом перед входом. На листовках, которые она раздавала прохожим, было написано: "Я делаю это, потому что вам, взрослым, плевать на мое будущее".

За несколько месяцев до этой акции Грета вошла в число победителей конкурса статей о борьбе с климатическими изменениями, который организовала шведская газета Svenska Dagbladet.

После того, как об акции Тунберг стало известно, школьники во многих странах стали присоединяться к ее протесту. Сама Грета планировала устраивать свои акции еженедельно на протяжении нескольких недель до выборов в шведский парламент. Инициатива активистки стала темой для дискуссий о том, что важнее для подростков - участвовать в общественных акциях или все же ходить на занятия.

Она принципиально не летает на самолетах, так как, по ее убеждению, они наносят экологии слишком большой вред. Так что в Нью-Йорк она добиралась на парусной яхте. Помощь в средстве передвижения ей предоставили Пьер Казираги, внук тринадцатого князя Монако Ренье III и актрисы Грейс Келли, и Борис Херрманн, владелец гоночной яхты. Судно оборудовано солнечными батареями и подводными турбинами, которые генерируют электричество.

Впрочем, многие рассматривают эту поездку как очередную пиар-акцию, тем более что часть экипажа все равно отправилась в Америку на самолете, против которых выступает активистка, чтобы доставить яхту обратно в Европу.

Тунберг успела стать номинантом на Нобелевскую премию мира, "человеком года" по версии GQ, также она выступала в Давосе, в Европарламенте и в британском парламенте.

Несколько раз она встречалась с генсеком ООН Антониу Гуттеррешем, Бараком Обамой, была на обложке журнала Time. И теперь организаторы саммита ООН по изменению климата пригласили ее выступить в Нью-Йорке.

К примеру, вот ее выступление в парламенте Великобритании, которое выдержано в той же риторике, что и вчерашняя речь в ООН.

Многие задумываются о том, кто стоит за внезапной популярностью Тунберг. Они считают, что такое попадание подростка в центр внимания может быть результатом продуманной пиар-кампании.

Есть мнение, что родители девушки намеренно затащили дочь в эту историю, писали ей речи и использовали ее для раскрутки книги ее матери, оперной певицы Малены Эрнман и других целей.

Реакция на речь активистки

Речь Греты вызвала противоречивую реакцию.

Многие заявили, что девочка подняла важные проблемы и сделала это гораздо эффективнее политиков.

Сам Дональд Трамп опубликовал пост, посвященный Грете, который журналисты, правда, расценили как насмешку. Он запостил видео с гневной речью девочки и подписал: "Она выглядит счастливой молодой девушкой, которая ждет яркого и светлого будущего. Так приятно это видеть!"

Кстати, момент выступления Греты, связанный с Трампом, уже стал мемом в соцсетях. Грета недовольно посмотрела на президента Америки, неожиданно пришедшего на заседание. Пользователи придумывают остроумные комментарии к фото и видео этого момента.

"Взгляд Греты Тунберг на Дональда Трампа дает мне энергию, чтобы пережить этот понедельник". "Грета Тунберг смотрит в глубину темной души Трампа". "Одним взглядом Грета Тунберг передают реакцию планеты, наблюдающей за Трампом". Это лишь немногие из твитов, посвященные активистке.

А вот у лидера Франции - известного поборника экологии - речь Греты сочувствия не нашла.

"Я совершенно не уверен, что это самый эффективный путь подхода к проблеме", - заявил, в частности, в этой связи французский президент. Он отметил при этом, что "безусловно полезны все акты мобилизации [на борьбу в защиту климата], предпринимаемые со стороны нашей молодежи и более старших лиц. Однако необходимо, чтобы эти акции были сконцентрированы против тех (стран - ред.), которые зашли дальше всех, против тех, кто пытается блокировать действия по защите климата". "Не думаю, что сегодня правительства Франции и Германии - это именно те, кто пытается блокировать действия (в защиту окружающей среды - ред.)", - заявил президент Франсуа Макрон.

"Сомневаюсь, что подобные действия являются самым эффективным подходом к решению проблемы, учитывая, что Франция прекращает использование угля, останавливает добычу углеводородного сырья, принимает другие меры", - заявил французский лидер.

Он выразил при этом мнение, что "наиболее радикальные позиции лишь вносят раскол в общество".

Речь Греты Тунберг привлекла внимание и в Украине.

Так, журналист Евгений Ихельзон согласен с активисткой: "Давайте еще раз послушаем и перепостим эту девочку, что выступила в ООН о проблемах климата и вымирании человечества. Давайте испытаем эмоции, поплачем вместе, расскажем маме и детям, как это важно.

Дело в том, что это как раз не про эмоции и эмпатию. Речь идет о том, что придется изменить образ жизни - продать машину, скрутить отопление на ноль, греть воду, чтобы помыться, меньше пахать землю, есть по возможности сырое, стирать руками, не смывать в унитазе и заниматься посадкой лесов ежедневно. Разбить асфальт, под ним, возможно, пляж ( это цитата).

Новое будущее или умереть, умереть некрасиво, нас не успеют оцифровать и залить на флешку, слишком мало времени".

Речь Греты понравилась и журналисту Сакену Аймурзаеву: "Второе имя Греты Тунберг (кто еще не знает, кто это - вперед): Тинтин. Грета Тинтин. Так что без шансов) Да и люблю я всяких харизматов-одиночек.

А что касается популизма и пошлости, так бывает, что на эти полки мы складываем очень важные и нужные темы. Такой темой становится и климат, и мания обогащения. Так что пусть вещает девочка в малиновом платье с чудесным именем. Всё лучше, чем слушать клопов, которые правят нами".

Но звучали также мнения с негативной реакцией на слова Греты Тумберг.

"Ограниченная, психически не здоровая девочка "пророк". Раньше, ее назвали бы одержимой.

Сегодня она суперзвезда. Как по мне, все это исчерпывающе характеризует западный лево-либеральный мир", - пишет политолог Михаил Павлив.

Российский политолог Сергей Марков заявил, что Грета Тумберг - проект Сороса. И сравнивает ее речь с экспрессией комсомольских собраний в СССР.

"Мировая новость, которую продвигают все ключевые мировые сми, это выступление в ООН 16-летней Греты Тунберг. Протест против изменения климата. Слезы у нее на глазах. На Генеральной Ассамблее. После того, как она уже тысячи таких речей произнесла. Наш человек видит в этой Грете прежде всего, конечно, чудовищную фальшь. На уровне комсомольских собраний в 80х годах СССР. И чутье вас не обманывает. Семья Тунберг с малолетства продвигает Грету как экологический бренд. Вполне маркетинговыми методами. Куратор Греты - Луиза-Мария Нойбауэр, это фонд One, финансируемых Фондом Открытое Общество Сороса и другими фондами, связанными с олигархическим транснациональным капиталом.

Видя всю эту чудовищную фальшивость и надрывность проекта в стиле заката советской системы, многие, глядя на Грету, думают вовсе не об экологии, а о том, что Запад, видимо, достиг в своем кризисе уже поздней советской стадии. И впереди какой то Большой Кряк. Или Большой Бумммм. Не экологический. И от этого Большого Кряка и пытаются отвлечь людей. Нас явно обманывают, - вот главная мысль при виде этой фальшивой Греты".