Известный российский актер Сергей Гармаш травмировался в аэропорту Платов Ростова-на-Дону. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Как уточняет ресурс, 61-летний артист разбил голову. По некоторым данным, Сергей Гармаш был в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали в больницу в Новочеркасске.

Скриншот: web.telegram.org

Напомним, Сергей Гармаш родом из Украины, он родился в Херсоне. Также артист связан с Днепропетровском, где он окончил театральное училище.

Как сообщалось, знаменитый российский актер Михаил Ефремов пришел пьяным на акцию протеста оппозиции в центре Москвы. Он вел себя вызывающе и даже отобрал громкоговоритель у сотрудников полиции, пытаясь что-то в него сказать заплетающимся языком.

Также мы сообщали, что известный российский актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из московских больниц.