21 сентября зрители собрались в Октябрьском дворце в Киеве, чтобы увидеть новую постановку Театра Александра Меламуда – музыкальную комедию "Весна для Гитлера".

Звездный состав представил эту пьесу впервые – и буквально шокировал украинскую публику. Ничего подобного она еще не видела, ведь шоу получилось поистине бродвейского уровня и размаха.

Пока зрители раскупали программки и обсуждали, каким будет представление, за кулисами шли последние приготовления. Джаз-бэнд имени Джульетты Капулетти под управлением Андрея Соловьева настраивал инструменты. Художник-постановщик Маша Шубина следила, чтобы декорации сработали на сцене идеально. Художник по костюмам Любава Сокол инспектировала образы каждого актера. Бэк-вокалистки распевались, балет под руководством хореографа Екатерины Крыжановской – растягивался. Семен Горов успевал быть везде – премьера обязана была пройти на ура. Артисты пребывали в приподнятом настроении.

"Конечно, все пойдет не так, как задумано, куда оно денется. Тут надо слушать и соображать. Тогда все будет отлично!", - делился Вертинский, хлопая шикарными розовыми ресницами.

"Седая" актриса Мирослава Филиппович тоже не сомневалась, что импровизации - быть: "Главное, чтоб никто ничего не забыл. Хотя импровизация будет в любом случае. Именно в этом спектакле ее будет много".

Вячеслав Никоноров, у которого в постановке роль фаната Гитлера, написавшего абсурдную пьесу о фюрере, в свою очередь рассказал об актерских ритуалах перед выходом на сцену: "У каждого актера свои ритуалы. Кто-то разминается, но это не я, потому что я всегда размятый. Вместо этого слушаю зрительный зал, который шумит, как пчелиный рой".

За двадцать минут до начала зрители зашли в зал. Все заняли свои места и приготовились к сюрпризам.

"Стоит ожидать смеха, юмора и здоровой иронии. А еще возможности ненадолго отключить мозги", - сказал Алексей Суханов.

Мюзикл рассказывает о разорившемся продюсере Максе Вайнштейне (Александр Меламуд), который решает поставить заведомо провальный спектакль и забрать деньги инвесторов. В свою аферу он втягивает робкого финансового инспектора Лео Цицкиса (Алексей Суханов), болеющего театром.

Что нужно для провального спектакля? Худший сценарий, худший режиссер и, конечно, худший актер на главную роль. И, конечно, инвесторы, которые не глядя дадут деньги на постановку. Ведь, как говорит Макс Вайнштейн, "ну кто в своем уме вложит деньги в театр?"

Уже с первых минут зрители от первых рядов партера до балкона второго яруса неотрывно следят за происходящим на сцене. Появление каждого артиста встречают бурей аплодисментов. А когда появился Вертинский в своем образе эпатажного режиссера, зал просто взорвался. А уж когда артист сел на кольцо и взмыл на нем под потолком – так все просто ахнули.

Не меньший ажиотаж вызвало появление на сцене народного артиста Украины Остапа Ступки. Он сидел вместе со зрителями и взобрался на сцену прямо из партера. А уж чего стоили выстрелы из танков конфетти! Никто не пострадал. Наоборот: с радостными лицами собирали блестки с себя и соседа.

Смех не стихал все представление. Как сказала актриса спектакля Людмила Смородина: "Тут есть, о чем задуматься и над чем посмеяться, даже над собой". И зрители смеялись, да еще как!

"Считаю, премьера удалась. Удовольствие удалось получить. Премьера - это всегда удовольствие, такое нервное, но удовольствие. Думаю, зритель доволен", - сказал Остап Ступка.

И сомневаться в этом невозможно, ведь зрители еще долго после окончания спектакля аплодировали стоя и несли артистам охапки цветов.

Зрители отмечают, что спектакль получился музыкальным и ярким. Сейчас Театр Александра Меламуда приходит в себя после премьеры и уже готовится к новым выступлениям это осенью – философской сказке для взрослых "Дракон" и музыкальной комедии "Серенада Солнечной Долины".