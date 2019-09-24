В понедельник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "Об обороне Украины", согласно которым в стране появится план обороны, а утверждать его и военно-административное деление государства будет глава государства. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

План обороны - это совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите страны и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Утверждать план, а также военно-административное деление государства будет президент по представлению Кабмина.

Напомним, 23 сентября летящий в США Зеленский подписал законы о поддержке кинематографа и штрафах за перегруженные фуры.