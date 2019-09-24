В первом полугодии текущего года в Украине было зарегистрировано 447 случаев бешенства у животных. Об этом со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей передает 112 Украина.

Оказалось, что в первом полугодии 2018 года в Украине было зарегистрировано на 505 случаев бешенства больше, чем за такой же период в этом году.

Уточняется также, что в 2019 году в Киеве было зарегистрировано 2 случая бешенства среди кошек, что равняется показателям прошлого года.

Напомним, в Украине начали массово прививать диких лисиц, енотовидных собак и волков от бешенства.

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