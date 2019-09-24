В Киеве и области заработали пункты приема плодов каштанов. Об этом сообщается на странице ПЗП "Киевгорвторресурсы" в Facebook.

"В пункты приема можно сдать плоды каштанов на переработку. Цена 2 грн за 1 кг", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

К сообщению прилагается карта приемных пунктов. В частности, в Киеве каштаны можно сдать в 14 приемных пунктах. Еще 4 пункта работают в Киевской области: два - в Броварах и два - в Вышгороде.

Конский каштан эффективно очищает воздух от выхлопных газов, поэтому это дерево пользуется популярностью в городах. По мнению фармацевтов, медпрепараты, которые изготавливаются на основе таких каштанов, никакой угрозы для здоровья не несут, ведь все их компоненты проходят тщательную проверку. Поэтому такие каштаны можно использовать в фармацевтике.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве решают, какие деревья высадить на Крещатике вместо знаменитых каштанов.

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