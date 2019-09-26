Какой сегодня праздник

26 сентября в Украине празднуют 24-ю годовщину вступления в Совет Европы, в мире - день контрацепции, Европейский день языков, Всемирный день борьбы за ликвидацию ядерного оружия и день моря. Также сегодня 54 года исполняется экс-президенту Украины Петру Порошенко. А именины - у Александра, Ильи и Петра.

Праздник в Украине

В 1995-м Украину приняли в Совет Европы, наша страна стала 37-м членом организации.

Народные и церковные праздники

Сегодня День памяти святого Корнилия сотника, который первым из язычников принял христианство. Он проповедовал вместе с апостолом Петром. На Корнилия в огородах убирали все корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. Грачи готовились улетать и выпадал первый снег. Если день дождливый, то скоро погода будет пасмурной.

Международные праздники

26 сентября 2001 года Совет Европы отметил Европейский день языков. Его начали отмечать во всем мире, чтобы вызвать интерес к изучению языков.

В мире день контрацепции, который первый раз отметили в 2007 году. Инициатором выступили организации по вопросам планирования семьи. Выражение "Контрацепция - ваша жизнь и ответственность" стало девизом дня, а его главным принципом - чтобы каждая беременность была желанной.

26 сентября отмечают праздники ООН: всемирный день моря и день борьбы за окончательную ликвидацию ядерного оружия. В этом году празднование Всемирного дня моря пройдет под девизом "Расширение прав и возможностей женщин в морском сообществе".

События и даты

В 1687 венецианская армия обстреляла Афины, разрушив храм Парфенон.

В 1815-м Россия, Австрия и Пруссия создали Священный союз после краха наполеоновской империи, чтобы поддержать установленный на Венском конгрессе международный порядок и подавлять революционные настроения в Европе. Позже Союз поддержал французский король и большинство европейских монархов.

Изобретатель Эмиль Берлинер в 1887 году запатентовал граммофон.

В 1950 году Индонезию приняли в ООН.

В 1960 году Фидель Кастро выступил с речью, которая длилась 4 часа 29 минут и стала самой долгой в истории ООН.

В 1977 году Чернобыльская АЭС впервые первый ток.

Сегодня экс-президенту Украины и народному депутату Петру Порошенко исполняется 54 года. Интересно, что до президентства Владимира Зеленского Петр Алексеевич считался самым молодым лидером нашего государства. Он родился в Болграде Одесской области. С женой Мариной познакомился на студенческой дискотеке, женился в 18 лет.

Именины

Сегодня День ангела - у Александра, Ильи, Николая, Петра, Степана и Юлиана.