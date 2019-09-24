Владелец "Розетки" Владислав Чечеткин раскритиковал принятые 20 сентября законы о налогах, "кэшбеке", а также призыв президента Владимира Зеленского жаловаться в НАБУ на коррупцию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Первые громкие инициативы - возродить стукачество, одновременно повысить налоги и расширить налоговую базу.

К тому же, на прошлой неделе решили платить деньги за стук на бизнес. А уже в понедельник инициатива от Президента. Зеленский просит звонить в НАБУ если вы где то увидели коррупцию. Очень пахнет какими то левыми течениями", - написал Владислав Чечеткин.

Он отметил, что при этом в Украине на налоги уходит 44 копейки от каждой заработанной в стране гривны, а в США, к примеру, только 35, в Китае - 20.

"И при этом, Рада не выполняет функции законодательной власти, а работает как зиц председатель Фукс, исключительно легитимизируя чьи то инициативы", - добавил Чечеткин.

Скриншот: Facebook/ Владислав Чечёткин

Напомним, принятый на прошлой неделе закон "о кэшбеке" вводит с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

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