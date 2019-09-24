В понедельник, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил с призывом к соотечественникам не оставаться безучастными и сообщать в Национальное антикоррупционное бюро обо всех проявлениях коррупции в нашем государстве.
"Дорогие украинцы. Я часто призывал вас принять участие в каком-то челлендже или флешмобе. Сейчас настало время для самого масштабного. Принять участие может каждый гражданин Украины. Не надо записывать никаких видео, не надо ставить никаких хэштегов. Нужно только одно - жить по закону, - пояснил "правила игры" глава государства.
По его словам, "путь Украины к успеху - это дорога с двухсторонним движением".
"Мы как власть будем работать честно, но нам нужен и от вас шаг навстречу. Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого - от олигарха до водителя такси. Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза, или будете становиться соучастниками распила государственных средств", - указал Зеленский.
Вслед за этим президент перешел к конкретике.
"Сейчас я обращаюсь к гражданам. Если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста не молчите. Не нужно писать в соцсетях: "Все пропало, эти такие же самые, как и предыдущие, а Зеленский понаставил своих "решал"... Нет! Вот телефон (в этот момент на экран вывели номер 0 800 503 200 - Ред.), это горячая линия НАБУ. Звоните и сообщайте, а правоохранительные органы будут реагировать и карать, - призвал гарант Конституции украинцев. - Давайте помнить, что Европа начинается не с государственной границы, Европа начинается с окурка, который летит в мусорник. С пристегнутого ремня безопасности, оплаченных коммунальных услуг и налогов, с ответа "нет", когда вашей фирме на тендере предлагают "нагнуть" государство".
Источник видео: facebook.com/zelenskiy95
Уточнения от НАБУ и обвинения президента в "дезе"
За сутки с момента обнародования видеообращение Зеленского в Facebook просмотрело свыше 575 тыс пользователей соцсети, из которых 18 тысяч отметились "лайками". Но гораздо более важным является тот факт, что призыв президента запустил эффект снежного кома в самом НАБУ и спровоцировал скандал.
Так, спустя полчаса после публикации видео главы государства, его репостнуло на своей странице в соцсети само Антикоррупционное бюро.
Здесь тактично указали на определенные неточности, которые несет в себе "флешмоб Зеленского". "Чтобы начать изменять страну уже сегодня, не молчи о коррупции", - в унисон призыву президента начинается комментарий ведомства Артема Сытника.
Но при этом, в НАБУ уточнили - обращаться к ним можно не только по номеру горячей линии, а и стандартной или электронной почтой, а также путем заполнения формы на официальном сайте ведомства.
Наряду с этим в Бюро обратили внимание: заявителям стоит беспокоить их только в том случае, если им стали известны факты совершения исключительно подследственного НАБУ коррупционного правонарушения.
И где субъектами преступлений выступают топ-чиновники категории "А", народные депутаты, судьи, а также силовики. Причем только в тех случаях, если их деяния нанесли государству ущерб на сумму, начиная с 1 млн грн.
"Помните, что подследственность НАБУ ограничена 13-ю статьями Уголовного кодекса Украины. Коррупционные преступления, которые неподследственны НАБУ, расследуют другие правоохранительные органы", - резюмировали в пресс-службе Бюро.
Дополнительные пояснения от пресс-службы НАБУ, источник фото: facebook.com/nabu.gov.ua
Куда менее дипломатично о флешмобе от Зеленского выссказался Совет общественного контроля за НАБУ. Он призвал гаранта Конституции не дезинформировать массы населения о полномочиях Сытника и Ко.
"Детективы Бюро занимаются уголовными правонарушениями, которые совершили высшие должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, и которые представляют угрозу национальной безопасности. Из-за ошибочной информации о полномочиях Бюро, горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не подследственны этому органу. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива у населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в УПК Украины и полностью доверяют словам президента. То есть, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны", - заявили общественники, выступающие контролерами за деятельностью Бюро.
Здесь еще раз прошлись по перечню статей, которые расследует НАБУ. Приводим этот перечень полностью:
- ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),
- ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения или организации) ,
- ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств),
- ст. 210 (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе),
- ст. 211 (Издание нормативно-правовых или распорядительных актов, которые изменяют доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку),
- ст. 354 (Получение незаконного вознаграждения работником государственного предприятия, учреждения или организации),
- ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением),
- ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации),
- ст. 368 (Получение неправомерной выгоды),
- ст. 368-2 (Незаконное обогащение),
- ст. 369 (Дача взятки),
- ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием),
- ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов) УК Украины.
"Призываем президента разъяснить сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию Бюро, необходимо обращаться в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований и в Службу безопасности Украины. Если президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, предлагаем ему рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях", - заявили в Совете общественного контроля при НАБУ.
И отдельно констатировали - даже при наличии данных составов преступлений далеко не факт, что именно на Бюро будут возложены функции по расследованию. Дело в том, что НАБУ подследственны далеко не все субъекты правонарушений. А в поле зрения ведомства Сытника входят исключительно случаи, когда преступление совершено:
- бывшими президентами,
- членами правительства (включая премьер-министра),
- нардепами и депутатами местных советов,
- госслужащими категории "А",
- судьями, прокурорами, полицейскими, военнослужащими,
- руководителями предприятий, где доля государства превышает 50%.
Впрочем, даже если эти два условия будут "выполнены", далеко не факт, что именно НАБУ будет заниматься их расследованием. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы взошла еще одна звезда. А именно - установлена сумма ущерба в результате нанесенного подследственными Бюро фигурантами ущерба бюджету в размере от 960,5 тыс грн. Если же данный "потолок" не превышен, то дело могут зарегистрировать, но в дальнейшем, вероятнее всего, передадут в работу другим правоохранительным органам.
Эти формулировки в переводе с закавыристых юридических постулатов на доступный рядовому гражданину язык означают: НАБУ не райотдел полиции или участковый "коп", который будет ловить на взятке слесаря из ЖЭКа, пообещавшего за мзду починить кран жильцу вне очереди.
И обращаться сюда украинцам следует только в том случае, если они обладают конкретными данными о так называемой "топ-коррупции": распилах на тендерах, историях о загадочном появлении у "слуга народа" дорогостоящих активов, вымогательстве/получении крупных - от 1 млн грн, сумм взяток. То есть, речь идет о тех элитарных сферах "беловоротничковой преступности", суть которой находится вне поля зрения подавляющего большинства жителей страны. И зачастую документируется самими же силовиками в рамках конкурентных войн правоохранительных ведомств.
А в заявлении президента проявилась определенная подмена понятий - бытовую коррупцию, с которой украинцы сталкиваются каждый день, с легкой руки Зеленского решили "перебросить" на ведомство, которое занимается борьбой с коррупцией на самом верху политического Олимпа.
В Совете общественного контроля при НАБУ предложили главе государства выступить с дополнительными пояснениями в части его флешмоба, чтобы урегулировать ситуацию и объяснить людям, где скрыт подвох.
Впрочем, на Банковой какой-либо реакции не последовало.
Реакция украинцев на флешмоб
Зато проявилась другая проблемная ситуация, которая в конечном счете бьет как по НАБУ, так и по самому Зеленскому. Оказалось, что после призыва президента к украинцам сообщать о коррупции, дозвониться на номер горячей линии Антикоррупционного Бюро оказалось практически невозможно.
Журналист Евгений Куксин заснял на видео свой эксперимент, как на протяжении нескольких минут он безуспешно "наяривал" в Бюро, но там регулярно оказывалось занято.
Источник видео: youtube.com/Євген Куксін
Отзывы прочих работников СМИ свидетельствовали о том, что либо "горячую линию" НАБУ "положил" шквал звонков от украинцев, решивших рассказать Бюро о коррупции, либо в ведомстве Сытника попросту отключили номер.
По состоянию на утро вторника, 24 сентября, горячая линия в Национальном антикоррупционном бюро вновь заработала. Как указывает адвокат Денис Фетисов, теперь при попытках граждан дозвониться и сообщить о коррупционном злодеянии, на другом конце трубки заявителя заранее информируют о том, что далеко не все такие случаи может расследовать Бюро.
Источник фото: facebook.com/fetisov.denys
В соцсетях, тем временем, обсуждают версии зачем Зеленский выступил с такой странной инициативой. В качестве основных рассматриваются две: Зеленский либо сознательно "вставил" Антикоррупционное Бюро, либо в силу собственной некомпетентности просто не в курсе его полномочий.
"Залёт Зеленского с НАБУ - один из первых звоночков, что блицкриг как модель первых побед начинает давать трещину. Команда Зеленского по привычке гонит контент в надежде, что это магия перемог будет дальше работать. Это как в 2005-2006 году при первом удобном случае все ставили палатки на Майдане и выводили людей. За бабло. Помните? Только ничего не работало. Вот так и сейчас. Вместо того, чтобы Зеленский сам лично обратился в НАБУ и та вжарила Кличко за испарившегося Микитася, который разобрал Шулявский путепровод и ничего не строится уже несколько месяцев, населению предлагают звонить в НАБУ по поводу коррупции, хотя НАБУ занимается только коррупцией высокопоставленных чиновников. То есть звонки населения вообще будут до лампочки в 99% случаев, поскольку звонить нужно в другие места. Потому Зеленский конкретно дал в штангу, - написал на этот счет политолог Юрий Романенко.
В свою очередь, адвокат Лариса Криворучко добавляет: с учетом того, сколько тотально поразил украинскую правоохранительную систему вирус коррупции, ни звонки на "горячую линию", ни даже персональные заявления о преступлении не гарантируют того, что силовики захотят разбираться по закону.
"Один мой клиент пошёл на приём и сообщил о вымогательские взятки. Там его прослушали и предложили прийти на след день с документами. Через 30 минут в тот же день ему набрали "вымогатели" и сказали, что уже знают где он был, с кем и по поводу чего общался, и что документировать их бесполезно. Как выяснилось они все между собой работают... Цену подняли. Вопрос: куда идти? Кому говорить? Это равносильно удару головой об стену", - отметила она.
А журналист Михаил Ткач даже посвятил инициативе президента стихи.
В НАБУ зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Меченого шоколада.
- Для кого?
- Для учителя сына моего.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Закупили по завышенной цене калоши,
И для меня, и для жены, и для Тотоши.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли нам не давать взятки?
А потом позвонили мартышки:
- Нам сто долларов сунули в книжку!
И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.
Только трубку положили
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чем дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
- Жираф отдал под застройку болото...
- Это не наша подследственность!
Ох, нелегкая это работа -
Когда кто-то не знает
подследственность кого-то.