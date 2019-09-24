В понедельник, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил с призывом к соотечественникам не оставаться безучастными и сообщать в Национальное антикоррупционное бюро обо всех проявлениях коррупции в нашем государстве.

"Дорогие украинцы. Я часто призывал вас принять участие в каком-то челлендже или флешмобе. Сейчас настало время для самого масштабного. Принять участие может каждый гражданин Украины. Не надо записывать никаких видео, не надо ставить никаких хэштегов. Нужно только одно - жить по закону, - пояснил "правила игры" глава государства.

По его словам, "путь Украины к успеху - это дорога с двухсторонним движением".

"Мы как власть будем работать честно, но нам нужен и от вас шаг навстречу. Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого - от олигарха до водителя такси. Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза, или будете становиться соучастниками распила государственных средств", - указал Зеленский.

Вслед за этим президент перешел к конкретике.

"Сейчас я обращаюсь к гражданам. Если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста не молчите. Не нужно писать в соцсетях: "Все пропало, эти такие же самые, как и предыдущие, а Зеленский понаставил своих "решал"... Нет! Вот телефон (в этот момент на экран вывели номер 0 800 503 200 - Ред.), это горячая линия НАБУ. Звоните и сообщайте, а правоохранительные органы будут реагировать и карать, - призвал гарант Конституции украинцев. - Давайте помнить, что Европа начинается не с государственной границы, Европа начинается с окурка, который летит в мусорник. С пристегнутого ремня безопасности, оплаченных коммунальных услуг и налогов, с ответа "нет", когда вашей фирме на тендере предлагают "нагнуть" государство".

Источник видео: facebook.com/zelenskiy95

Уточнения от НАБУ и обвинения президента в "дезе"

За сутки с момента обнародования видеообращение Зеленского в Facebook просмотрело свыше 575 тыс пользователей соцсети, из которых 18 тысяч отметились "лайками". Но гораздо более важным является тот факт, что призыв президента запустил эффект снежного кома в самом НАБУ и спровоцировал скандал.

Так, спустя полчаса после публикации видео главы государства, его репостнуло на своей странице в соцсети само Антикоррупционное бюро.

Здесь тактично указали на определенные неточности, которые несет в себе "флешмоб Зеленского". "Чтобы начать изменять страну уже сегодня, не молчи о коррупции", - в унисон призыву президента начинается комментарий ведомства Артема Сытника.

Но при этом, в НАБУ уточнили - обращаться к ним можно не только по номеру горячей линии, а и стандартной или электронной почтой, а также путем заполнения формы на официальном сайте ведомства.

Наряду с этим в Бюро обратили внимание: заявителям стоит беспокоить их только в том случае, если им стали известны факты совершения исключительно подследственного НАБУ коррупционного правонарушения.

И где субъектами преступлений выступают топ-чиновники категории "А", народные депутаты, судьи, а также силовики. Причем только в тех случаях, если их деяния нанесли государству ущерб на сумму, начиная с 1 млн грн.

"Помните, что подследственность НАБУ ограничена 13-ю статьями Уголовного кодекса Украины. Коррупционные преступления, которые неподследственны НАБУ, расследуют другие правоохранительные органы", - резюмировали в пресс-службе Бюро.

Дополнительные пояснения от пресс-службы НАБУ, источник фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Куда менее дипломатично о флешмобе от Зеленского выссказался Совет общественного контроля за НАБУ. Он призвал гаранта Конституции не дезинформировать массы населения о полномочиях Сытника и Ко.

"Детективы Бюро занимаются уголовными правонарушениями, которые совершили высшие должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, и которые представляют угрозу национальной безопасности. Из-за ошибочной информации о полномочиях Бюро, горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не подследственны этому органу. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива у населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в УПК Украины и полностью доверяют словам президента. То есть, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны", - заявили общественники, выступающие контролерами за деятельностью Бюро.

Здесь еще раз прошлись по перечню статей, которые расследует НАБУ. Приводим этот перечень полностью:

ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения или организации) ,

ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств),

ст. 210 (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе),

ст. 211 (Издание нормативно-правовых или распорядительных актов, которые изменяют доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку),

ст. 354 (Получение незаконного вознаграждения работником государственного предприятия, учреждения или организации),

ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением),

ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации),

ст. 368 (Получение неправомерной выгоды),

ст. 368-2 (Незаконное обогащение),

ст. 369 (Дача взятки),

ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием),

ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов) УК Украины.

"Призываем президента разъяснить сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию Бюро, необходимо обращаться в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований и в Службу безопасности Украины. Если президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, предлагаем ему рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях", - заявили в Совете общественного контроля при НАБУ.

И отдельно констатировали - даже при наличии данных составов преступлений далеко не факт, что именно на Бюро будут возложены функции по расследованию. Дело в том, что НАБУ подследственны далеко не все субъекты правонарушений. А в поле зрения ведомства Сытника входят исключительно случаи, когда преступление совершено:

бывшими президентами,

членами правительства (включая премьер-министра),

нардепами и депутатами местных советов,

госслужащими категории "А",

судьями, прокурорами, полицейскими, военнослужащими,

руководителями предприятий, где доля государства превышает 50%.

Впрочем, даже если эти два условия будут "выполнены", далеко не факт, что именно НАБУ будет заниматься их расследованием. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы взошла еще одна звезда. А именно - установлена сумма ущерба в результате нанесенного подследственными Бюро фигурантами ущерба бюджету в размере от 960,5 тыс грн. Если же данный "потолок" не превышен, то дело могут зарегистрировать, но в дальнейшем, вероятнее всего, передадут в работу другим правоохранительным органам.

Эти формулировки в переводе с закавыристых юридических постулатов на доступный рядовому гражданину язык означают: НАБУ не райотдел полиции или участковый "коп", который будет ловить на взятке слесаря из ЖЭКа, пообещавшего за мзду починить кран жильцу вне очереди.

И обращаться сюда украинцам следует только в том случае, если они обладают конкретными данными о так называемой "топ-коррупции": распилах на тендерах, историях о загадочном появлении у "слуга народа" дорогостоящих активов, вымогательстве/получении крупных - от 1 млн грн, сумм взяток. То есть, речь идет о тех элитарных сферах "беловоротничковой преступности", суть которой находится вне поля зрения подавляющего большинства жителей страны. И зачастую документируется самими же силовиками в рамках конкурентных войн правоохранительных ведомств.

А в заявлении президента проявилась определенная подмена понятий - бытовую коррупцию, с которой украинцы сталкиваются каждый день, с легкой руки Зеленского решили "перебросить" на ведомство, которое занимается борьбой с коррупцией на самом верху политического Олимпа.

В Совете общественного контроля при НАБУ предложили главе государства выступить с дополнительными пояснениями в части его флешмоба, чтобы урегулировать ситуацию и объяснить людям, где скрыт подвох.

Впрочем, на Банковой какой-либо реакции не последовало.

Реакция украинцев на флешмоб

Зато проявилась другая проблемная ситуация, которая в конечном счете бьет как по НАБУ, так и по самому Зеленскому. Оказалось, что после призыва президента к украинцам сообщать о коррупции, дозвониться на номер горячей линии Антикоррупционного Бюро оказалось практически невозможно.

Журналист Евгений Куксин заснял на видео свой эксперимент, как на протяжении нескольких минут он безуспешно "наяривал" в Бюро, но там регулярно оказывалось занято.

Источник видео: youtube.com/Євген Куксін

Отзывы прочих работников СМИ свидетельствовали о том, что либо "горячую линию" НАБУ "положил" шквал звонков от украинцев, решивших рассказать Бюро о коррупции, либо в ведомстве Сытника попросту отключили номер.

По состоянию на утро вторника, 24 сентября, горячая линия в Национальном антикоррупционном бюро вновь заработала. Как указывает адвокат Денис Фетисов, теперь при попытках граждан дозвониться и сообщить о коррупционном злодеянии, на другом конце трубки заявителя заранее информируют о том, что далеко не все такие случаи может расследовать Бюро.

Источник фото: facebook.com/fetisov.denys

В соцсетях, тем временем, обсуждают версии зачем Зеленский выступил с такой странной инициативой. В качестве основных рассматриваются две: Зеленский либо сознательно "вставил" Антикоррупционное Бюро, либо в силу собственной некомпетентности просто не в курсе его полномочий.

"Залёт Зеленского с НАБУ - один из первых звоночков, что блицкриг как модель первых побед начинает давать трещину. Команда Зеленского по привычке гонит контент в надежде, что это магия перемог будет дальше работать. Это как в 2005-2006 году при первом удобном случае все ставили палатки на Майдане и выводили людей. За бабло. Помните? Только ничего не работало. Вот так и сейчас. Вместо того, чтобы Зеленский сам лично обратился в НАБУ и та вжарила Кличко за испарившегося Микитася, который разобрал Шулявский путепровод и ничего не строится уже несколько месяцев, населению предлагают звонить в НАБУ по поводу коррупции, хотя НАБУ занимается только коррупцией высокопоставленных чиновников. То есть звонки населения вообще будут до лампочки в 99% случаев, поскольку звонить нужно в другие места. Потому Зеленский конкретно дал в штангу, - написал на этот счет политолог Юрий Романенко.

В свою очередь, адвокат Лариса Криворучко добавляет: с учетом того, сколько тотально поразил украинскую правоохранительную систему вирус коррупции, ни звонки на "горячую линию", ни даже персональные заявления о преступлении не гарантируют того, что силовики захотят разбираться по закону.

"Один мой клиент пошёл на приём и сообщил о вымогательские взятки. Там его прослушали и предложили прийти на след день с документами. Через 30 минут в тот же день ему набрали "вымогатели" и сказали, что уже знают где он был, с кем и по поводу чего общался, и что документировать их бесполезно. Как выяснилось они все между собой работают... Цену подняли. Вопрос: куда идти? Кому говорить? Это равносильно удару головой об стену", - отметила она.

А журналист Михаил Ткач даже посвятил инициативе президента стихи.

В НАБУ зазвонил телефон.

- Кто говорит?

- Слон.

- Откуда?

- От верблюда.

- Что вам надо?

- Меченого шоколада.

- Для кого?

- Для учителя сына моего.

- Это не наша подследственность!

А потом позвонил

Крокодил

И со слезами просил:

- Мой милый, хороший,

Закупили по завышенной цене калоши,

И для меня, и для жены, и для Тотоши.

- Это не наша подследственность!

А потом позвонили зайчатки:

- Нельзя ли нам не давать взятки?

А потом позвонили мартышки:

- Нам сто долларов сунули в книжку!

И такая дребедень

Целый день:

Динь-ди-лень,

Динь-ди-лень!

То тюлень позвонит, то олень.

Только трубку положили

Звонок!

- Кто говорит?

- Носорог.

- Что такое?

- Беда! Беда!

Бегите скорее сюда!

- В чем дело?

- Спасите!

- Кого?

- Бегемота!

- Жираф отдал под застройку болото...

- Это не наша подследственность!

Ох, нелегкая это работа -

Когда кто-то не знает

подследственность кого-то.