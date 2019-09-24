В марте 2019 года во Флориде (США) родилась девочка с родимым пятном на лице в виде "маски Бэтмэна", за ее лечение взялся российский хирург Павел Попов. Об этом пишет Daily Mail.

Луна Феннер родилась с врожденным меланоцитарным невусом, это расстройство вызывает аномально темные пятна, обычно на лице. Ее родители, Кэрол и Тьяго Таварес, сначала рассматривали это как некую особенность, но позже люди под снимками девочки в социальных сетях стали писать, что она "чудовище", также пара узнала, что Луна подвержена повышенной опасности развития меланомы. После этого они начали искать врача для своей дочери.

В Америке им предлагали сделать не менее 100 лазерных операций для удаления родимого пятна. Когда пара уже отчаялась найти более приемлемый способ, с ними связался краснодарский хирург Павел Попов, который предложил для Луны более инновационное лечение, которое сейчас недоступно в США. Оно заключается в применении препаратов и проведении всего 6 - 8 лазерных операций, каждая из которых будет стоить порядка 25 тысяч долларов. Мать девочки Кэрол собирается прилететь с дочерью в Краснодар уже в сентябре, чтобы пройти курс лечения.

Фото: dailymail.co.uk

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