Следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится на фазе согласования, но "требует тишины". Переговоры об обмене сейчас ведутся на двух площадках - в минском и нормандском форматах. Об этом сообщила украинский обмудсмен Людмила Денисова в кулуарах совещания ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, передает "Укринформ".

"113 граждан Украины сейчас находятся в России и оккупированном Крыму, 89 из них - это крымские татары... Безусловно, я там, где могу, поднимаю вопрос их освобождения. Украина много работает в этом направлении, и уже есть практическая договоренность об освобождении всех, но еще надо немного подождать. Такой процесс требует тишины", - отметила Денисова.

"Думаю, что вся работа, которая ведется с мая - с первого дня президентства Зеленского - будет завершена тем, что все наши граждане и наши территории будут освобождены", - добавила Денисова.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека также сообщила, что во время визита в Варшаву она встретится со своим польским коллегой - представителем гражданских прав Польши Адамом Боднаром. По ее словам, в поле зрения их разговора будут права украинских мигрантов в Польше.

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