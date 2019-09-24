В США проходит Генассамблея ООН, куда отправился и Владимир Зеленский. Помимо выступления на мероприятии, президент Украины проведет ряд встреч, в том числе с американским коллегой Дональдом Трампом.

О чем главы Украины и Штатов будут говорить в Нью-Йорке мы рассказали в отдельном материале.

Как будет проходить поездка Зеленского, о чем будет заявлять он и мировые лидеры на полях Генассамблеи - за всем этим следите в нашей хронике событий.

11.18 Самое яркое выступление вчерашнего дня на Генассамблее ООН было у 16-летней активистки Грета Тунберг из Швеции. Оно касалось изменения климата.

"Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана. Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями", - сказала Грета.

Школьница продолжила: "Люди страдают. Люди умирают. Рушатся целые экосистемы. Мы находимся в начале массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!"

Грета Тунберг во время выступления на Генассамблее ООН. Фото: news.mail.ru

По мнению Тунберг, предложение о том, чтобы вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет, даст только 50% вероятность того, что температура на планете вырастет меньше чем на полтора градуса Цельсия до конца 21 века.

"Может быть, вас устраивают 50%. Но этот прогноз рассчитан на то, что мое поколение и поколение моих детей очистят воздух от сотен миллиардов тонн вашего углекислого газа с помощью технологий, которые едва существуют. 50% риск нас не устраивает — ведь именно нам придется иметь дело с последствиями", — сказала юная активистка.

Тунберг отметила, что новое поколение наблюдает за действиям властей и начинает осознавать их предательство: "Будущие поколения наблюдают за вами. И если вы нас обманете, мы никогда не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет".

Выступление Греты стало обсуждаемым в социальных сетях.

Украинский журналист Евгению Ихельзону очень понравилась речь шведской школьницы.

"Давайте еще раз послушаем и перепостим эту девочку, что выступила в ООН о проблемах климата и вымирании человечества. Давайте испытаем эмоции, поплачем вместе, расскажем маме и детям, как это важно.

Дело в том, что это как раз не про эмоции и эмпатию. Речь идет о том, что придется изменить образ жизни - продать машину, скрутить отопление на ноль, греть воду, чтобы помыться, меньше пахать землю, есть по возможности сырое, стирать руками, не смывать в унитазе и заниматься посадкой лесов ежедневно. Разбить асфальт, под ним, возможно, пляж ( это цитата).

Новое будущее или умереть, умереть некрасиво, нас не успеют оцифровать и залить на флешку, слишком мало времени".

Российский политолог Сергей Марков, в свою очередь, увидел в выступлении Греты фальшь.

"Мировая новость, которую продвигают все ключевые мировые сми, это выступление в ООН 16летней Греты Тунберг, Greta Thunberg. Протест против изменения климата. Слезы у нее на глазах. На Генеральной Ассамблее. После того, как она уже тысячи таких речей произнесла. Наш человек видит в этой Грете прежде всего, конечно, чудовищную фальшь. На уровне комсомольских собраний в 80х годах СССР. И чутье вас не обманывает. Семья Тунберг с малолетства продвигает Грету как экологический бренд. Вполне маркетинговыми методами. Куратор Греты - Луиза-Мария Нойбауэр, это фонд One, финансируемых Фондом Открытое Общество Сороса и другими фондами, связанными с олигархическим транснациональным капиталом.

Видя всю эту чудовищную фальшивость и надрывность проекта в стиле заката советской системы, многие, глядя на Грету, думают вовсе не об экологии, а о том, что Запад, видимо, достиг в своем кризисе уже поздней советской стадии. И впереди какой то Большой Кряк. Или Большой Бумммм. Не экологический. И от этого Большого Кряка и пытаются отвлечь людей. Нас явно обманывают, - вот главная мысль при виде этой фальшивой Греты".

11.00 Президент Гаити Жовенель Моиз принял решение отменить поездку в Нью-Йорк, где планировалось его участие в Генеральной Ассамблеи ООН. Причина - политическая нестабильность в стране.

В данный момент в столице и ряде крупных городов Гаити проходят протестные акции, сопровождаемые беспорядками возле правительственных зданий и перекрытием дорог. Одним из основных требований участников манифестаций является отставка президента.

10.40 Владимир Зеленский заявил, что ожидает продуктивной встречи с Дональдом Трампом: "Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча".

По словам Зеленского, Украина нуждается в поддержке США. Также президент высказался и о встрече в "нормандском формате", которая широко обсуждается в последнее время. Зеленский выразил надежду, что она состоится в скором времени. Несмотря на то, что она будет сложной, президент Украины надеется, что результаты будут стоить всех усилий.

"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал Владимир Зеленский.

10.20 Владимир Зеленский уже встретился с представителями украинской диаспоры в Нью-Йоркепре. Президент Украины рассказал о планах по возвращению Крыма и оккупированной территории Донбасса, а также поделился ожиданиями от предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По словам президента Украинского конгрессного комитета Америки Андрея Футея, Зеленский сообщил, что его план заключается в дальнейшей защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех территорий. Также президент поделился своем видением роли американской диаспоры, в частности, в общении с американскими властями относительно дальнейшего развития Украины.

"Конечно, каждый хотел бы слышать больше. Но надо понимать, что идут переговоры. Очень важные и тяжелые переговоры. С нашими союзниками - с Америкой, Канадой, Францией, Германией. И даже если бы президент хотел сказать все детали, сейчас этого нельзя делать", - сказал Футей. Подробнее...

Фото со встречи с диаспорой опубликованы на сайта президента Украины.

7.30 Германия, Франция и Великобритания вслед за США обвинили Тегеран в атаке беспилотников (БПЛА) на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Совместное заявление трех стран обнародовано в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН.

Совместное заявление трех стран обнародовано вчера, 23 сентября, в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН.

"Для нас очевидно, что Иран несет ответственность за эти нападения. Другого убедительного объяснения нет", - говорится в заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Бориса Джонсона, сделанном по итогам их встречи.