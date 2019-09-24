Госбюро расследований Украины (ГБР) будет самостоятельно расследовать уголовное производство по факту прослушки кабинета своего директора Романа Трубы. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на спикера ГБР Анжелику Иванову.

"Дело будет расследовать ГБР", - сказала Иванова и пообещала уточнить, какой еще орган открыл уголовное производство по данному факту и по какой статье.

При этом, источники издания в правоохранительных органах сообщили, что СБУ, к подследственности которой относятся данного вида преступления, по данному факту не открывало никаких дел.

Напомним, 21 сентября стало известно, что глава ГРБ Роман Труба обнаружил в своем кабинете оборудование прослушки, которое было профессионально вмонтировано в вентиляционную систему.

Также "Страна" писала о том, что в ГБР рассказали о последствиях прослушки кабинета Трубы.