Президент Украины Владимир Зеленский, который 23 - 26 сентября находится в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ожидает продуктивной встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - сказал Владимир Зеленский, выступая перед представителями украинской общины в США.

По словам Зеленского, Украина нуждается в поддержке США. Также президент высказался и о встрече в "нормандском формате", которая широко обсуждается в последнее время. Зеленский выразил надежду, что она состоится в скором времени. Несмотря на то, что она будет сложной, президент Украины надеется, что результаты будут стоить всех усилий.

"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Трамп заявил, что на встрече с президентом Зеленским все увидят "больше честности".

Также мы писали, что Зеленский рассказал украинской диаспоре в Нью-Йорке о своих планах касаемо Крыма и Донбасса.