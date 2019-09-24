Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Global economic prospects.

Уточняется, что при этом рост экономики на 2020 год сохранен на уровне 3,4%, а на 2021 год - повышен на 0,1 п.п. до 3,8%. Ожидается, что рост экономики будет умеренным в течение прогнозируемого горизонта, как в Восточной Европе, так и в Центральной Азии.

Темпы будущего роста в двух субрегионах зависят от успешной реализации структурных реформ, направленных на улучшение деловой среды, достижение приемлемого уровня задолженности и реструктуризацию государственных предприятий (Беларусь, Кыргызская Республика, Молдова, Украина, Узбекистан).

Всемирный банк отмечает, что отмена структурных реформ остается риском во многих странах, особенно в Армении, Азербайджане, Беларуси, Турции и Украине. Эскалация конфликтов в Сирии или Украине может вызвать новые санкции.

Ранее "Страна" писала о том, что в МВФ объявили, сколько процентов мирового ВВП спрятаны в офшорах.

Также мы сообщали, что Гончарук поставил задачу за пять лет выйти на уровень ВВП 2013 года.