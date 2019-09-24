На встрече с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах по возвращению Крыма и оккупированной территории Донбасса, а также поделился ожиданиями от предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, по словам президента Украинского конгрессного комитета Америки Андрея Футея, Владимир Зеленский был очень открытым с представителями диаспоры.

"Он человек, который несет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по Донбассу, Крыму", - сказал Андрей Футей.

По его словам, Зеленский сообщил, что его план заключается в дальнейшей защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех территорий. Также президент поделился своем видением роли американской диаспоры, в частности, в общении с американскими властями относительно дальнейшего развития Украины.

"Конечно, каждый хотел бы слышать больше. Но надо понимать, что идут переговоры. Очень важные и тяжелые переговоры. С нашими союзниками - с Америкой, Канадой, Францией, Германией. И даже если бы президент хотел сказать все детали, сейчас этого нельзя делать", - сказал Футей.

По словам Андрея Футея, Владимир Зеленский объяснил, чего ожидает от встречи с президентом США, прежде всего, открытости. "Он хочет услышать от Трампа, каков его план по поводу Украины", - добавил Футей.

Напомним, Трамп заявил, что на встрече с президентом Зеленским все увидят "больше честности".

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