Масштабное ДТП произошло утром во вторник, 24 сентября, в районе Броваров Киевской области, где столкнулись сразу семь автомобилей. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

ДТП произошло на кольцевой дороге в районе Броваров. Водителя автомобиля Nexia зажало в искореженном автомобиле. На опубликованном видео с места присшествия видно, что среди столкнувшихся машин была и фура, которая просто сплющила одну из легковушек.

На месте ДТП работают спасатели и полиция. Причины аварии сейчас устанавливаются.

Ранее "Страна" писала о том, что после двух масштабных смертельных ДТП в Одесской области и Житомире объявили траур.

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