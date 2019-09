Какой сегодня праздник

В мире 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов, на народном календаре - День Артамона, когда звери прячутся в лесах, а осень вступает в свои права. Сегодня День ангела у Семена, Федора, Юлиана, Владислава. А известная голливудская пара актеров Майкл Дуглас и его супруга Кэтрин Зета-Джонс отмечают двойной день рождения.

Народные и церковные праздники

Православные почитают память святого Артамона, который жил в IV веке и получил известность как итальянский епископ. Артамону удалось обратить в христианство большое количество язычников. С 25 сентября начинается настоящая осень, когда природа будто замирает в ожидании зимы, а животные прячутся в лесу. В этот день пытались угадать, какой будет будущая весна по листьям березы: если они желтели сверху - будет ранняя весна, если снизу - поздняя.

Международные праздники

25 сентября в мире празднуют Национальный день комиксов, которые позволяют читателям окунуться в фантастический мир супергероев, а темы охватывают все аспекты жизни человека: от ненависти до любви, от войны до мира.

События и даты

В 1818 году английский врач Джеймс Бландел впервые провел человеку успешную операцию по переливанию крови.

В 1926 году Генри Форд объявил рабочую неделю, которая длится 5 дней в неделю по 8 часов.

В 1968 году в первый и единственный раз британский хит-парад возглавила песня - романс "Дорогой длинною", которая называлась "Those Were the Days". Ее исполняла Мэри Хопкин на английском языке.

В 1974 году в журнале Science впервые опубликовал результаты исследований о том, что аэрозоли разрушают озоновый слой Земли.

В 1986 году украинский пожарный Леонид Телятников, лейтенанты внутренней службы Виктор Кибенок и Владимир Правик (посмертно) были награждены орденами "за мужество, героизм и самоотверженные действия" при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Сегодня исполняется 87 лет от дня рождения выдающегося украинского оперного певца Анатолия Борисовича Соловьяненко.

Сегодня одна из самых крепких пар в Голливуде Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, которые восстановили свои отношения в 2013 году, отмечают двойной день рождения: Зета-Джонс отмечает 50-летие, Дугласу - 75 лет.

Также сегодня 51 год исполняется американскому актеру Уиллу Смиту, известному по фильмам "Плохие парни", "Люди в черном", "Дикий, дикий Вест", "Я, робот", "Правила съема: Метод Хитча", "Хэнкок", "Отряд самоубийц".

Именины

В этот день именины - у Семена, Федора, Юлиана, Владислава.