Сбежавший в феврале 2014 года из Украины и осужденный за госизмену экс-президент Виктор Янукович собирается вернуться на родину. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк после заседания Апелляционного суда Киева, где обжаловался приговор бывшему главе государства. Об этом сообщает "5 канал".

"Основные задачи, поставленные клиентом - обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - заявил Сердюк.

По его словам, защита Януковича сейчас старается сделать все для того, чтобы приговоренного за государственную измену экс-президента по прибытии в Украину не посадили в тюрьму.

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на Родине", - сообщил Сердюк.

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Напомним, 24 января районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561,20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество. Согласно приговору суда срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания. Защита Януковича подала апелляции на приговор экс-президенту по делу о госизмене.

Ранее "Страна" писала о том, что суд продолжит рассматривать апелляции на приговор Виктору Януковичу в середине октября.

Также мы сообщали, что суд ЕС отменил европейские санкции против Януковича и его окружения.