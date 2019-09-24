Сенцов объяснил, когда будет готов пожать руку Путину. Видео
Недавно освобожденный из российской колонии украинский заключенный Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку даже президенту РФ Владимиру Путину ради освобождения украинских заключенных.
Об этом сказал в эфире радио Крым.Реалии в контексте того, что он не любит публичности, но есть вещи, которые человеку нравится делать и те, которые делать необходимо.
"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.
Он намерен не только напоминать о том, что в России находятся и другие пленные, но и решать эту проблему глубже.
По мнению Сенцова, проблема не в пленных, они существуют, потому что на Украину напали. "Без агрессии не было бы пленных", - говорит бывший политзаключенный.
"Решим с пленными - возьмут еще столько, сколько надо. Сотню, две. Это как вода из протекшего крана. Нужно чинить кран", - добавил Сенцов.
Заявление Сенцова о готовности пожать руку Путину с 16:30, видео Крым.Реалии