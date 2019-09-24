Недавно освобожденный из российской колонии украинский заключенный Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку даже президенту РФ Владимиру Путину ради освобождения украинских заключенных.

Об этом сказал в эфире радио Крым.Реалии в контексте того, что он не любит публичности, но есть вещи, которые человеку нравится делать и те, которые делать необходимо.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.

Он намерен не только напоминать о том, что в России находятся и другие пленные, но и решать эту проблему глубже.

По мнению Сенцова, проблема не в пленных, они существуют, потому что на Украину напали. "Без агрессии не было бы пленных", - говорит бывший политзаключенный.

"Решим с пленными - возьмут еще столько, сколько надо. Сотню, две. Это как вода из протекшего крана. Нужно чинить кран", - добавил Сенцов.

Заявление Сенцова о готовности пожать руку Путину с 16:30, видео Крым.Реалии