Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 74-й Генеральной ассамблеи ООН, встретился с представителями украинской общины. Глава государства поблагодарил представителей диаспоры за поддержку Украины, как передает пресс-служба Офиса президента.

"Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США, и во всем мире. Мы вам очень благодарны", - заявил Владимир Зеленский.

Президент на встрече с представителями украинской общины США, фото: president.gov.ua

Встреча Зеленского с диаспорой состоялась в Украинском институте Америки вечером 23 сентября в рамках визита украинского президента в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Глава Украинского конгрессового комитета Америки (УКК) Андрей Футей рассказал "Укринформу", что община была приятно удивлена, что Зеленский приехал на встречу с диаспорой сразу с самолета.

Ранее "Страна" сообщала, что на Генассамблео ООН Трамп заявил, что Макрон третий лишний в деле урегулирования иранского кризиса.