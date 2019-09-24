Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине незадолго до телефонной беседы с президентом Украины Зеленским в июле. В админстрации США считают, что это может свидетельствовать о мотивированной позиции Трампа.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников из Белого дома.

"Дональд Трамп приказал и. о. главы своей администрации Мику Малвани придержать почти $400 млн военной помощи для Украины минимум за неделю до телефонной беседы в июле с президентом Украины, во время которой, по сообщениям, он давил на него, чтобы тот провел расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена", - уверяют источники.

По информации источника, административно-бюджетное управление Белого дома передало это распоряжение президента Госдепу и Пентагону во время межведомственной встречи еще в середине июля (разговор президентов США и Украины состоялся 25 июля). Тогда этот шаг объясняли тем, что Трамп "обеспокоен" и хочет проанализировать, целесообразно ли расходовать деньги на помощь Украине.

Представителям администрации поручили довести до сведения Конгресса, что задержка является частью "межведомственного процесса", но при этом не давать законодателям дополнительной информации. Эта схема продолжала работать почти два месяца, пока Белый дом не снял ограничения с упомянутых средств в ночь на 11 сентября.

"Приказ Трампа задержать помощь Украине за неделю до телефонного разговора с Владимиром Зеленским 25 июля, вероятно, поднимет вопрос о мотивации его решения и повлечет подозрения на Капитолийском холме относительно попытки использовать одобренную Конгрессом помощь для давления на своего политического соперника", - делают вывод эксперты.

Таким образом, обнародование этой информации дополняет политический скандал в США, обострившийся на прошлой неделе.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп заявил, что не требовал у Зе расследования дела Байдена в обмен на военную помощь.

Напомним, что в среду, 25 сентября, запланирована встреча президентов Украины и США в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.