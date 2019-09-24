Президент США Дональд Трамп снова отличился. В кулурарах Генассамблеи ООН он выступил с довольно бестактным и резким, как по дипломатическим меркам, заявлением о роли и месте президента Франции в урегулировании иранского кризиса.

Глава Белого дома заявил, что не считает полезной идею о посредничестве Эммануэля Макрона для решения проблем между Вашингтоном и Тегераном, как передает "Интерфакс-Украина".

"Я не думаю, что нам нужен посредник. Они (иранцы - Ред.) и так знают, кому звонить (если захотят начать переговоры с США - Ред.)", - сказал Трамп отвечая на вопросы американских журналистов.

Глава Белого дома в очередной раз сообщил, что пока не планирует встречу на полях Генассамблеи ООН с президентом Ирана Хасаном Рухани. "Но я никогда не исключаю любого развития событий", - добавил президент США.

Напомним, что в последние месяцы президент Франции Макрон предпринимает усилия, чтобы попытаться найти способы устранения противоречий между США и Ираном.