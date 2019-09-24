По состоянию на 23 сентября в Украине возросло количество внутренне перемещенных лиц, которые бежали от войны из Крыма и Донбасса. На сегодняшний день вынужденных переселенцев в стране уже 1 410 615 человек. Отметим, что месяц назад, по состоянию на 27 августа, в Украине официально было зафиксировано 1 402 869 внутренних переселенцев.

Новые данные о росте числа беженцев приводит пресс-служба Кабмина.

"По состоянию на 23 сентября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 410 615 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - заявили в пресс-службе правительства.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что известно об Оксане Коляде - новом министре по делам ветеранов и переселенцев.