Германия, Франция и Великобритания вслед за США обвинили Тегеран в атаке беспилотников (БПЛА) на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Совместное заявление трех стран обнародовано вчера, 23 сентября, в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН.

"Для нас очевидно, что Иран несет ответственность за эти нападения. Другого убедительного объяснения нет", - говорится в заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Бориса Джонсона, сделанном по итогам их встречи.

Политики так же призвали Тегеран продемонстрировать готовность к переговорам по своей ядерной программе, и по вопросам обеспечения безопасности ближневосточного региона.

Ранее "Страна" сообщала, что на саммите ООН по климату юная активистка предупредила мировых лидеров об угрозе вымирания человечества.

Так же мы рассказывали, что на Генассамблее ООН Трамп и Дуда обсудили остановку "Северного потока-2" и размещение в Польше американских ракет.