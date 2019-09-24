В Тихом океане пылает российский плавучий завод по переработке рыбы "Петр Житников". Пламя вспыхнуло в крабовом цехе, и в настоящее время с плавбазы уже эвакуировано 250 человек. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в морском спасательном подцентре (МСПЦ) "Южно-Сахалинск".

"В настоящее время с плавбазы снято в пределах 250 человек. Эвакуация будет продолжаться не менее чем час-два", - сказал источник.

По его словам, рядом находятся шесть судов, которые участвуют в эвакуации. Они доставляют людей на плавбазу "Всеволод Сибирцев". "Далее судовладелец будет принимать решение, куда их отправлять", - сказали в МСПЦ. Там не исключили, что если пожар потушат, то людей вернут на плавбазу, которая затем на буксире или своим ходом отправится в Находку Приморского края.

Носовая надстройка плавбазы обесточена, но в остальной части судна свет есть, электростанция работает.

Также источник добавил, что противоаварийная партия плавбазы продолжает бороться с пожаром, и "противопожарных средств на судне хватает".

В МСПЦ отметили, что погода в районе происшествия плохая. Туда направились три спасательных судна, прибытие первого из них ожидается через семь часов. Еще два судна подойдут ориентировочно через 10 и 20 часов соответственно, 23 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что на Камчатке объявили угрозу цунами из-за мощного землетрясения у берегов полуострова.

Так же мы рассказывали, что на Камчатке вертолет ушел в землю на три метра.